شاهد .. نجل بدر بانون يخطف الأضواء في مران النادي الأهلي

خطف إياد بانون نجل المغربي بدر بانون ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، الأجواء في إستاد مختار التتش اليوم.

واصطحب بانون، ابنه قبل المران وظهرا سويًا في إستاد مختار التتش.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.