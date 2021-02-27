انفراد.. الشناوي وأبوجبل وبسام ورضوان في قائمة معسكر الفراعنة.. وسليمان بديلا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري، على ضم 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة في معسكر مارس المقبل لمواجهتى كينيا وجزر القمر ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقرر "البدرى"، ضم محمد الشناوى حارس الأهلى، ومحمد أبوجبل حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، وعمر رضوان حارس أسوان إلى معسكر الفراعنة المقبل.

كما يتابع أيمن طاهر، مدرب حراس الفراعنة الهانى سليمان حارس سموحة المخضرم؛ ليكون بديلا حال إصابة أى حارس مرمى من الرباعى السابق.

وكان الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أكد أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني مازال في مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار على أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم ٢٢ مارس.

وأضاف أن الجهاز الفني كان حدد قائمة مبدئية قوامها 50 لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه جارٍ إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسميا وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون ٢٦ لاعبا.

وأضاف أن الكابتن حسام البدري فتح الباب أمام الجميع سواء كانت في المسابقات المحلية أو في الدوريات الخارجية ،بتأكيده علي أن الفرصة مازالت متاحه أمام كل اللاعبين للتواجد بالمعسكر المقبل.

وأوضح أن هناك تواصلا مع المحترفين لتنسيق ترتيبات انضمامهم للمعسكر المقبل، مشيرا إلى أن قائمة استدعاءات المحترفين ستكون قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين وفقا لقواعد الفيفا.

وأشار مدير المنتخب إلى أن مشوار المنتخب مازال طويل وصعب والهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو التأهل إلي بطولة الأمم الأفريقية قبل بدء مرحلة منافسات تصفيات كأس العالم.