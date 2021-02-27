سلة الاتحاد السكندري كاملة العدد في أول تدريباته

اكتملت صفوف فريق سلة الاتحاد السكندري، بعد إجازة استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب مشاركة بعض اللاعبين مع المنتخب الوطني في تصفيات امم افريقيا وسفر مصطفى فودة الي قطر للمشاركة مع منتخب قطر.
واكتمل الفريق اليوم بعودة جميع اللاعبين واقيم اول تدريب جماعي للفريق استعدادا لاستئناف دوري السوبر.
ويستأنف دوري السوبر يوم ٣ مارس القادم بمواجهة سيد البلد لشقيقه سبورتنج علي صالة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدور الاول لتحديد المراكز من الاول الي الثامن.
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