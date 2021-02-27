أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة كولن، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الألماني. وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة كولن كالتالي: حراسة المرمى: مانويل نوير خط الدفاع: ديفيز - ألابا - بواتينج - زوله. خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - موتينج. خط الهجوم: موسيالا - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي. ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لإيقاف نزيف النقاط بتحقيق الفوز على كولن في مباراة اليوم، وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا. وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الألماني، حيث تعادل أمام بيليفيلد 3 - 3، وخسر من فرانكفورت 2 - 1. ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد كولن في المركز الـ 14 بـ 21 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كولن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.