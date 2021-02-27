الزمالك يكشف حقيقة عرض كريستال بالاس لضم مصطفى محمد

حرص مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار لنادي جالاتا سراى التركى، على الاتصال بمسئولى القلعة البيضاء؛ للاستفسار عن حقيقة تلقيه عرضا من نادى كريستال بالاس الإنجليزى الذى يرغب فى الحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأخبر مسئولو الزمالك مصطفى محمد، بأن ما تردد عن وصول عرض كريستال بالاس الإنجليزى للقلعة البيضاء عارٍ تماما من الصحة، وأن النادى يتمنى التوفيق للاعب فى إعارته لنادى جلاتا سراى التركى.

وكان المحاسب طارق حشيش، المدير المالي لنادي الزمالك حسم، عبر حسابه، حالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب مصطفى محمد، والمحترف فى صفوف نادي جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكتب طارق حشيش، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منعا لحالة الجدل المثارة حول عقد اللاعب المحترف مصطفى محمد فإن نادي جالاتا سراي له حق حصري بموجبه يضمن نادي الزمالك لجالاتا سراي الحق الحصري لتسجيل اللاعب بصفة دائمة خلال مدة لا تجاوز 31 ديسمبر 2021 لتفعيل الانتقال الدائم مقابل سداد مبلغ 4 ملايين دولار في أول يوليو 2022 .

وأضاف حشيش : يسري الانتقال الدائم في أول فترة تسجيل متاحة حسب قواعد الفيفا و"لا تسري هذه الاتفاقية إلا بإبرام عقد ملزم بين جالاتا سراي واللاعب وحقوق إعادة البيع 15% من صافي الإيراد لصالح نادي الزمالك.

وتابع في حالة عدم توقيع اللاعب على عقد الانتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع في أول فترة انتقال يصبح الانتقال النهائي ملغيا، ويعود اللاعب لناديه الأصلي بعد انتهاء فترة الإعارة، أريد إضافة نقطة مستقبلة في حالة انتقاله نهائي ثم إعادة بيعه برقم وليكن 30 مليونا سيكون نصيب نادي الزمالك الإجمالي وصل عشرة ملايين دولار، وهذا في حد علمي أغلى سعر اتباع بيه لاعب مصري في مصر.