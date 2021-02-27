أهداف وملخص فوز مانشستر سيتي أمام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على منافسه وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي.
وتقدم فريق مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 30 عن طريق روبن دياز، وتعادل ميشيل أنطونيو لفريق وست هام في الدقيقة 43 من زمن المباراة. .
وفي الشوط الثاني نجح جون ستونز في تسجيل هدف الفوز لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 68 من عمر اللقاء .
وبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي :
حارس المرمى: إيدرسون
الدفاع: ووكر - دياز - ستونز - زنتشينكو
الوسط: فرناندينيو- جوندوجان - دي بروين
الهجوم: رياض محرز - توريس - أجويرو
ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة برصيد 62 نقطة، وبفارق 13 نقطة أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد وست هام الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
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