افتتح هويسكا التسجيل في الدقيقة 81 عن طريق ساندرزا راميريز، قبل أن ينجح إيبار في إدارك التعادل في الدقيقة 83، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.
وسيطر إيبار على مجريا اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 53%، مقابل 47% لصالح هويسكا.
وبهذه النتيجة رفع إيبار رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل هويسكا إلى النقطة 20 في المركز الـ 20 والأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيبار يتعادل 1-1 مع هويسكا في مباراة مثيرة بـ الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.