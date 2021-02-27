إيبار يتعادل 1-1 مع هويسكا في مباراة مثيرة بـ الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة إيبار وهويسكا، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإسباني.

افتتح هويسكا التسجيل في الدقيقة 81 عن طريق ساندرزا راميريز، قبل أن ينجح إيبار في إدارك التعادل في الدقيقة 83، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

وسيطر إيبار على مجريا اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 53%، مقابل 47% لصالح هويسكا.

وبهذه النتيجة رفع إيبار رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل هويسكا إلى النقطة 20 في المركز الـ 20 والأخير.