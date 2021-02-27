على وشك الإنتهاء .. تفاصيل جديدة فى أزمة معسكر حكام الـ var

تتأهب لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد لإسدال الستار عن أزمة تحديد موعد نهائى لإقامة معسكر تدريبي خاص بحكام تقنية الفيديو المعروفة بـ "var".

وقال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": إن اللجنة تنتظر فى الساعات المقبلة الحصول على موافقة المهندس أحمد مجاهد رئيس الجبلاية على إقامة معسكر حكام الفيديو خلال شهر مارس المقبل وتحديدا في فترة التوقف الدولية وأجندة المنتخبات الوطنية.

وأضاف: "عقب الحصول على موافقة الجبلاية على الموعد النهائي لإقامة معسكر حكام الفيديو سيتم إخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" من أجل الحصول على موافقة مسؤوليها من أجل اقامة المعسكر ومنح الحكام رخصة تقنية الفيديو".

يذكر أن ضغط مباريات الدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر تسبب فى إجبار لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعطيل إقامة معسكر حكام الفيديو الـ "var".