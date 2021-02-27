مران خططي للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ في بطولة الدوري الممتاز.
بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.
وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.
وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.
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