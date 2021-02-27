زيزو يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، اللاعب أحمد سيد "زيزو" راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج موضوع للاعب خلال الوقت الحالي. ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز .

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