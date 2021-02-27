موسيماني يطمئن على مصابي الفريق في جلسة مع طبيب الأهلي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي على هامش المران الذي اقيم اليوم على ملعب التتش.
واطمأن المدير الفني على حالة اللاعبين المصابين والذين يخضعون لبرنامج علاجي لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
كما حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر في حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب للمشاركة في المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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