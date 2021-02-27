جلسة فنية لـ باتشيكو مع لاعبي الزمالك استعدادا لوادى دجلة

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة . وجاءت الجلسة فنية لشرح بعض الأمور استعدادا للمواجهة المقبلة أمام وادي دجلة. وطالب باتشيكو الجميع بالتركيز من أجل الفوز ومواصلة صدارة الدوري . ويلتقي الزمالك مع نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز .

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