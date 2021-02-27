وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي ‏الخاص به، على هامش تدريب الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ لتجهيزه للعودة ‏إلى المشاركة في المران الجماعي.‏

وخاض "سليمان" جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض ‏الفقرات التأهيلية.‏

واشتكى "سليمان" من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية ‏خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة من جديد إلى ‏المشاركة في المران الجماعي.‏