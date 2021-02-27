وليد سليمان يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به، على هامش تدريب الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.
وخاض "سليمان" جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.
واشتكى "سليمان" من إصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي؛ لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.
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