بسبب أزمة المستحقات.. تأخر انطلاق مران الزمالك لمدة ساعة ونصف

تأخر انطلاق تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة ساعة ونصف بسبب أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعبين لهم رواتب خمسة أشهر متأخرة.
واجتمع طارق حشيش المستشار المالي بنادي الزمالك باللاعبين عصر اليوم بمقر النادي ووعدهم بحل أزمة المستحقات المتأخرة لهم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وكان لاعبو الفريق يرفضون خوض التدريب اليوم بسبب أزمة المستحقات قبل أن يتفق الجميع على خوض التدريب بصورة طبيعية استعدادا للقاء دجلة المرتقب المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز .
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