كونتي يكشف حقيقة عودته لتدريب منتخب ايطاليا

وقال كونتي لصحيفة كورييري ديلا سيرا : “لقد خلق يوفنتوس فجوة كبيرة على مر السنين، لكن الإنتر يهدف للفوز منذ عام ونصف، كما أن الاندية الأخرى تحسنت”.
وعن إمكانية العودة لتدريب إيطاليا قال: “بالتأكيد لا أستبعد العودة لتدريب المنتخب، أشعر بالقشعريرة عند التفكير في المنتخب الوطني، سيكون بابي دائمًا مفتوحًا”.
وأكد أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنترميلان على أن فريقه جعل منافسه يوفنتوس في حالة تأهب في مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، مشيرا إلى أن فريقه دفع ثمن خطأين ساذجين مما أسفر عن الهزيمة.
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