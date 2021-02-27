كونتي يكشف حقيقة عودته لتدريب منتخب ايطاليا

كشفت تقارير صحفية ايطالية، عن اقتراب انطونيو كونتي من الرحيل عن انتر وتدريب المنتخب الايطالي.

وقال كونتي لصحيفة كورييري ديلا سيرا : “لقد خلق يوفنتوس فجوة كبيرة على مر السنين، لكن الإنتر يهدف للفوز منذ عام ونصف، كما أن الاندية الأخرى تحسنت”.

وعن إمكانية العودة لتدريب إيطاليا قال: “بالتأكيد لا أستبعد العودة لتدريب المنتخب، أشعر بالقشعريرة عند التفكير في المنتخب الوطني، سيكون بابي دائمًا مفتوحًا”.