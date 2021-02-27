شاهد.. أول تعليق من ناصر ماهر بعد مشاركته في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه عبر "انستجرام" صورة له في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وظهر ناصر ماهر بصحبة نجمي الفريق حسين الشحات ومحمود وحيد وعلق علي الصورة قائلًا "الحمد لله" نالت إعجاب متابعيه.
وخاض ماهر في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته والتي استدعت جراحة في الكتف خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.
حرص موسيماني على الحديث مع ناصر ماهر في حضور طبيب الفريق بعد عودة اللاعب للمشاركة في المران عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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