كانت بعثة الزمالك تعرضت لأزمة كبرة خلال الأسبوع الماضي، تمثلت في عدم قدرة البعثة على السفر من الجزائر إلى السنغال بسبب عدم وجود تصريح للطائرة بدخول المجال الجوي لموريتانيا قبل ان يتم حل الأزمة.
وذكرت صحيفة " تونس الرقمية" وفقا لمصدر لها داخل نادي الزمالك، أن الشركة التي ستتولى نقل بعثة الفريق تونس لمواجهة الترجي، هي نفس الشركة التي كانت تنقل الفريق خارج مصر لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا آخر موسمين، ولم تظهر أي مشكلة أو أزمة.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس، استعدادا لمواجهة الترجي يوم 6 من نفس الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتعلم الدرس من أزمة السنغال.. النادى يتعاون بشركة طيران قبل مواجهة الترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.