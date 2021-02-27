ختام ناجح تشهده بطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الأوتاد بالرحبة بمشاركة 76 فارسا وفارسة

اختتمت بطولة الجائزة الكبرى لالتقاط الاوتاد لهذا الموسم 2020/2021م التي نظمها الاتحاد العماني للفروسية ممثلا بلجنة المسابقات الدولية وذلك على ميدان التقاط الاوتاد بمزرعة الرحبة بولاية ، حيث شارك في البطولة عدد من وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة من المتسابقين والمتسابقات ويبلغ عدد الفرق المشاركة 19 فريقا بمجموع 76متسابقا ومتسابقة، حيث رعى حفل الختام احمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بحضور عدد من ممثلي وحدات الخيالة الحكومية والخاصة.

وشهدت البطولة منافسات رائعة في جميع اشواطها عكست المستوى المشرف للمتسابقين والمتسابقات العمانيين في رياضة التقاط الاوتاد وخصوصا المستوى الجميل الذي وصل اليه فرسان الولايات بعد انخراطهم في هذه الرياضة وتخصيص منافسات خاصة بهم تتبعها جوائز تشجيعيه من اجل استمرارهم في هذه الرياضة.

الفرق المشاركة من الولايات

وحظيت البطولة بمشاركة ثماني فرق وهي فريق اسطبلات آل سعيد، نادي الشموخ ( ولاية منح)، نادي الخابورة للفروسية، لجنة سباق الخيل ولاية المضيبي، لجنة زاد الراكب للفروسية (ولاية ابراء)، مركز اللجام للفروسية ( ولاية السويق)، مدرسة النمير للفروسية ( ولاية صحم )، وفريق واثبات السيب ( ولاية السيب).

كما شارك في بطولة الوحدات العسكرية عدد 12 فريقا وهي الخيالة السلطانية فريقان، خيالة الحرس السلطاني العماني فريقان، وحدة شرطة الخيالة خمسة فرق، وخيالة مدرعات سلطان عمان ثلاثة فرق.

نتائج الفرق للوحدات

وقد توج بالمركز الاول في فئة الفرق فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني (السيف السريع) ومثله كل من المتسابق ناصر بن راشد السيابي والمتسابق ياسر بن باروت الحسني والمتسابق خالد بن سالم المعمري والمتسابق هشام بن علي البكري ، وحقق المركز الثاني فريق خيالة مدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني (فرسان شافع) ومثله كل من المتسابق خالد بن عامر الحبسي والمتسابق محمد بن خميس السيابي والمتسابق عاهد بن خميس البلوشي والمتسابق زيد بن حمود السعيدي، والمركز الثالث من نصيب فريق الخيالة السلطانية ومثله كل من المتسابق سالم بن محمد الجابري والمتسابق عمر بن سعيد الحسني والمتسابق سالم بن سعيد المنوري والمتسابق احمد بن محمد المحروقي .

نتائج الفردي للوحدات

اما على مستوى نتائج الفردي فقد شهدت منافسة مثيرة وممتعة، حيث دخل متنافسو الولايات مع متسابقي الوحدات بعد تصدرهم في النقاط وحقق المركز الاول المتسابق ناصر بن سيف الهاشمي من اسطبلات ال سعيد بولاية بركاء والمركز الثاني المتسابق ياسر بن باروت الحسني من السيابي من خيالة مدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني والمركز الثالث المتسابق سالم بن سعيد المنوري من الخيالة السلطانية

نتائج فرق الولايات

وفي مسابقة الولايات توج بالمركز الاول فريق اسطبلات ال سعيد ومثله كلا من المتسابق خلفان بن خميس الرواحي والمتسابق أنس بن علي بن صالح البلوشي والمتسابق ناصر بن سيف الهاشمي والمتسابق حميد بن سعيد المنوري وجاء في المركز الثاني فريق ولاية المضيبي ومثله كل من المتسابق سيف بن علي الجابري والمتسابق محمد بن عامر الجابري والمتسابق أسامة بن سالم الجابري والمتسابق إسماعيل بن محمد العزري، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق اللجام للفروسية بولاية السويق ومثله كل من المتسابق امجد اقبال والمتسابق ليث بن بدر المحاربي والمتسابق سالم بن حمود النعماني والمتسابق موسى بن سالم المعولي.

نتائج فردي الولايات

اما فردي الولايات فتوج بالمركز الاول المتسابق ناصر بن سيف الهاشمي من اسطبلات آل سعيد بولاية بركاء والمركز الثاني المتسابق محمد بن عامر الجابري من ولاية المضيبي والمركز الثالث المتسابق خلفان بن خميس الرواحي من فريق اسطبلات آل سعيد بولاية بركاء.

نتائج الفردي للمتسابقات

كما تواجد في المنافسة مجموعة من المتسابقات من خيالة مدرعات سلطان عمان اضافة الى مشاركة فارسات وحدة شرطة الخيالة ، وقد تنافست المتسابقات على مستوى الفردي فيما بينهن وحققت المركز الاول المتسابقة أروى بنت خلفان البريكية من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثاني المتسابقة فاطمة بنت حسين البلوشية من خيالة مدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني والمركز الثالث المتسابقة علياء بنت سليمان الاغبرية من وحدة شرطة الخيالة.

التتويج والختام

في نهاية البطولة قام احمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بتتويج ابطال البطولة على المستوى الفردي والفرق للوحدات والولايات وكذلك على مستوى الفردي للمتسابقات.