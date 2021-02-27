فوزالاتحاد على السويق وتعادل ظفار مع السيب في نصف نهائي كأس جلالة السلطان لكرة القدم

مسقط ـ العمانية : قطع الاتحاد نصف الطريق للوصول إلى المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 بعدما تمكن اليوم من الفوز على السويق ٢/ ١ بمجمع السعادة الرياضي في مباراة الذهاب لنصف النهائي المربع الذهبي وتقدم في الدقيقة ١٠ من الشوط الاول من ضربة جزاء عن طريق البرازيلي جونيور ثم فرض عصام الصبحي – بعد ٩ دقائق – التعادل للسويق، لكن مدافع السويق يوسف السعدي أهدى الفوز للاتحاد في الدقيقة ٦٣ من الشوط الثاني عندما سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقة بعد مباراة جيدة قدمها الفريقان طوال الشوطين. وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء السيب وظفار باستاد السيب الرياضي

حيث جاءت المباراة متوسطة المستوى غلب عليها الحذر والتلاحم بين اللاعبين، حيث لم يتمكن الفريقان من استغلال الفرص التي أُتيحت لهما طوال شوطي المباراة أمام المرمى خاصة عندما أهدر خالد المالكي ضربة جزاء لظفار مع نهاية الشوط الاول كانت كفيلة أن تغير مسار نتيجة المباراة. هذا وستقام تقام مباراتا الإياب يوم 2 مارس المقبل حيث يلتقي ظفار مع السيب بمجمع السعادة الرياضي والسويق مع الاتحاد بالمجمع الرياضي بالرستاق لتحديد الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية والتي ستقام يوم 7 مارس المقبل بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

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