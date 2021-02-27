ناقش حكام كرة الطاولة الدوليون مستجدات القانون الدولي للعبة وذلك في حلقة العمل التنشيطية التي تم تنظيمها عبر لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة الطاولة بقاعة المؤتمرات بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور مجموعة من الحكام الدوليين.

واستهلت حلقة العمل التنشيطية للحكام – والتي أقيمت بحسب الاجراءات الاحترازية والشروط الوقائية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 – بكلمة ترحيبية لـ محمد الجساسي رئيس لجنة الحكام حيث رحب بالجميع وذكر بأن الاتحاد العماني لكرة الطاولة يولي حرصا بالغا بتطوير الكفاءات التحكيمية المحلية وتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة للارتقاء بهم نحو مستويات أفضل، مشيرا الى أن هذه حلقة التنشيطية تأتي في اطار تحديث وتنشيط ذاكرة الحكام بعد توقف المسابقات والبطولات لمدة عام تقريبا بسبب جائحة كورونا والتي أثرت على بعض المستويات الفنية والتحكيمية، مما دفعنا لاقامة بعض الورش التنشيطية والتفاعلية بين الحكام لتعزيز وتبادل المعارف والأفكار فيما بينهم، وأضاف الجساسي:” هناك حزمة من الدورات والورش القادمة التي تخص الجانب التحكيمي ومنها ثلاث دورات تحكيمية للحكام المستجدين والتي يتم البدء فيها اعتبارا من شهر مارس المقبل الى جانب اللقاءات الدورية والزيارات الترفيهية وغيرها من المناشط الأخرى التي نهدف من خلالها الى تطوير العلاقات التعارفية وتعزيز جانب تبادل المعلومات والافكار بين الحكام والعمل على تحسين المستويات التحكيمية ورفعها الى مستويات أفضل”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقاشات هادفة ومثرية في حلقة العمل التنشيطية لحكام كرة الطاولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.