الدراج إبراهيــم الرواحي يقوم برحلة توعوية حول أهمية التبرع بالدم قاطـعا مسافة 600 كــم

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها دائرة خدمات بنوك الدم والتي جاءت بعنوان ( كن سباقاً للتبرع بالدم ) قام الدراج إبراهيم الرواحي رئيس فريق ازكي للدراجات الهوائية برحلة طواف حيث انطلق من ولاية إزكــي مرورا بمحافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسقط ثم الرجوع إلى نقطة الانطلاق ولاية إزكــي وتقدر المسافة التي قطعها الرواحي بحوالي 600 كم ، وتضمنت الرحلة العديد من الأهداف حيث تركزت حول التوعية بأهمية التبرع بالدم للمساهمة في انقاذ الأرواح والفوائد التي يجنيها الإنسان بتنشيط الدورة الدموية وتجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، كما هدفت الرحلة إلى التعريف والتوعية حول رياضة الدراجات الهوائية وفوائدها الصحية والنفسية وايجابياتها للإنسان في حرق السعرات الحرارية والتحكم في الوزن والترويح عن النفس وخوض المغامرات والتحدي .

وحول رحلة التوعية تحدث الدراج إبراهيم الرواحي قائلا: كل فرد في المجتمع بإمكانه المساهمة في الحملات التوعوية وفق الطريقة التي تناسبه ومن رحلات الطواف يتمكن الدراج من الالتقاء بمختلف شرائح المجتمع مما يسهل نشر وبث التوعية، كما يستفيد الدراج بشكل خاص بخوض غمار التحدي من خلال عبور مسافات طويلة وقياس قدرة التحمل ففي هذه الرحلة قمت بالتعريف عن رياضة الدراجات الهوائية وأهميتها وفوائدها الإيجابية والاطلاع على أهم المواقع السياحية والتراثية.

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