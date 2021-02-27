الجمعية العمومية العادية لنادي قريات تعتمد الشعار والهوية الجديدة للنادي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لنادي قريات الشعار والهوية الجديدة للنادي، جاء ذلك في اجتماع الجمعية الذي عقد مساء امس الاول بقاعة النادي برئاسة محمد بن خلفان المشرفي رئيس نادي قريات وبحضور اعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية وممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب وفق الاجراءات الصحية المتبعة .

في بداية الاجتماع استهل امين سر نادي قريات جمال السنائي بكلمة رحب فيها باعضاء الجمعية واستعرض كذلك جدول اعمال بعدها ألقى محمد المشرفي كلمة رحب فيها بالحضور وقام باستعراض أهم الأنشطة الادارية والمالية والرياضية التي قام بها مجلس الادارة في عام 2020 والحساب الختامي للسنة المنتهية، كما تم اعتماد الميزانية الجديدة للنادي واختيار مدقق الحسابات بعد ذلك تم اعتماد وتدشين الشعار الجديد من قبل أعضاء الجمعية استعدادا لبداية مرحلة جديدة من العمل بالنادي لتحقيق الاهداف والطموحات المرسومة لها من قبل مجلس الادارة .

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