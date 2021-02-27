الحصان فخر يحقق المركز الثاني على مضمار العين

حقق الحصان فخر للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات الشوط الرابع شوط المسعودي للخيول المبتدئة في سباق الخيل الذي أقيم على مضمار العين بدولة الامارات العربية المتحدة وخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، وصول الحصان فخر لمركز الوصيف جاء بقيادة الفارس شتوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي حيث فاز بالمركز الأول الحصان تيسير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس انطوني فريزو واشراف المدرب ايريك وحلت في المركز الثالث الفرس نظرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس فابروس فيرون واشراف المدرب ايريك.

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