اليوم ..تحديد طرفي المباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي المؤجلة

بينما أكملت اللجنة المشرفة كافة التحضيرات والتجهيزات

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تنطلق اليوم منافسات دور نصف نهائي لبطولة كأس جلالةِ السُّلطان للهوكي المؤجلة من العام الماضي من خلال اقامة مباراتين حيث يلتقي في المباراة الاولى السيب مع أهلي سداب في الساعة السادسة مساء على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية تجمع بين صحار وبوشر في الساعة الثامنة الثامنة مساءً على نفس الملعب والفائزان في المباراتين يتأهلان إلى نهائي البطولة الذي سيقام غدا الاثنين، فيما سيخوض الخاسران لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.

وقد أقيمت يوم امس الاول مباراتان في ختام مباريات الادوار النهائية للبطولة حيث تأهل ناديا بوشر والسيب للدور نصف النهائي من للبطولة الغالية ليكتمل بذلك المربع الذهبي بعد تأهل أهلي سداب وصحار عن المجموعة الأولى، وجاء تأهل بوشر رغم خسارته أمام ظفار بنتيجة 2/ 3 ، وهو المتصدر للمجموعة الثانية، فيما تأهل السيب على حساب حامل اللقب النصر بالتعادل معه 2/2 والتأهل بفارق الأهداف بعدما تعادل الفريقان بأربعة نقاط لكل منهما.

جائزة افضل لاعب

سيقوم اليوم كل من سعيد بن صالح الهنائي أول كابتن يحمل كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم بتسليم جائزة افضل لاعب في مباراة بوشر وصحار ضمن منافسات المربع الذهبي للبطولة الغالية كما سيقوم كذلك الطيب اكرم الرئيس التنفيذي للاتحاد الاسيوي للهوكي بتسليم جائزة افضل لاعب في مباراة اهلي سداب و السيب .

ولقد حرص الاتحاد العماني للهوكي في بطولة الكأس الغالية بتخصيص جائزة افضل لاعب في كل مباراة منذ انطلاق منافسات الدور الاول، حيث يأتي ذلك في اطار الاهتمام والرعاية التي يوليها الاتحاد للاعبين المشاركين في البطولة وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم والظهور بمستوى مشرف في المباريات .

اكتمال التجهيزات

وقد أكملت اللجنة المشرفة على المباراة النهائية لكأس جلالته للهوكي كافة التحضيرات والتجهيزات لإقامة المباراة النهائية من جميع الجوانب الإدارية والفنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المباراة، كما تعقد اللجنة مساء اليوم اجتماعا آخر مع المعنيين بالاتحاد العماني للهوكي ومديري الأندية المتأهلة للدور النهائي وذلك لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمباراة النهائية حتى يتم إخراج هذا الحدث بالصورة المشرّفة للكأس الغالية، وكذلك الالتزام بالبروتوكول الطبي وأخذ الإجراءات الاحترازية الموصى بها من اللجنة العليا لمكافحة كوفيد (19) عين الاعتبار وكذلك سير المباراة منذ وصول راعي المناسبة وحتى لحظات التتويج للفائزين في المباراة، على أن يسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة الخامسة عصرا.

يذكر بأنَّ اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمعلب الهوكي بمجمّع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور المعنيين بالاتحاد العماني للهوكي والجهات ذات العلاقة للوقوف على جهوزية الملعب والتحضيرات القائمة لهذا الحدث الرياضي.

وقد شهدت هذه النسخة مشاركة 14 ناديًا هي: النصر والسلام وصحار والسيب ومسقط وصلالة ومجيس والاتحاد وأهلي سداب وقريات والبشائر ونزوى وبوشر وظفار.