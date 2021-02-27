سجل عثمان ديمبلي جناح البرسا هدف الشوط الوحيد، عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وسيطر برشلونة على أغلب فترات الشوط الأول، بينما ظل إشبيلية منكمشا ومتحفظا في نصف ملعبه. ويلعب برشلونة المواجهة وفي رصيده 50 نقطة بالمرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 5 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر، ونقطتين عن الريال. ويتواجد إشبيلية في المركز الرابع وفي رصيده 48 نقطة، ويبعد بفارق 7 نقاط عن المتصدر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على إشبيلية بهدف عثمان ديمبلي فى الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.