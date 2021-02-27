أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره انبي في الجولة الرابعة من مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين علي استاد الاسكندرية في الساعة الخامسة مساءً.
وتضم القائمة كلًا من: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيي، خالد الغندور، مروان عطية، احمد نبيل مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عمار حمدي، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد، عادل نيمار، اوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.
ويغيب عن الفريق كل من: خالد قمر، محمود رزق، عطوة، عماد السيد، صبري رحيل، عمرو الميداني؛ لأسباب فنية، وكريم الديب للإصابة، وروماريو للايقاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غيابات بالجملة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة إنبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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