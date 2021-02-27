غيابات بالجملة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة إنبي

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره انبي في الجولة الرابعة من مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين علي استاد الاسكندرية في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم القائمة كلًا من: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيي، خالد الغندور، مروان عطية، احمد نبيل مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، عمار حمدي، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد، عادل نيمار، اوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.

ويغيب عن الفريق كل من: خالد قمر، محمود رزق، عطوة، عماد السيد، صبري رحيل، عمرو الميداني؛ لأسباب فنية، وكريم الديب للإصابة، وروماريو للايقاف.