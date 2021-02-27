بالأرقام .. أسوأ انطلاقة لـ بيراميدز منذ الظهور في الدوري المصري

منذ ظهور نادي بيراميدز الي النور فى عام 2018 لم يظهر بالشكل المطلوب فى الموسم الحالي بعدما ابرم صفقات ثقيله وعلي رأسها رمضان صبحي جناح الاهلي وهيدرسيفلد السابق ومنتخب مصر ، الأورجواني دييجو رولان، والمدافع أسامة جلال، والجناح أحمد الشيخ وغيرها من الصفقات.

وفقد بيراميدز العديد من النقاط منذ انطلاق الدوري المصري وهذه اسوء انطلاقه له بعد عامين منذ ظهوره .

ويعرض لكم صدي البلد ارقام بيراميدز فى الدوري المصري 2020/2021 :

خسر بيراميدز 20 نقطة كاملة فى 13 مباراة له فى الدوري المصري مكتفيا بتحقيق 19 نقطة من اصل 39 نقطة ليأتي فى المركز السابع من جدول المسابقة .

وتمكن بيراميدز فى الفوز بأربع لقاءات من 13 مباراة فقط وكانت علي سيراميكا كليوباترا ، والمقاولون العرب والانتاج الحربي وطلائع الجيش .

وخسر فى لقاءين امام إنبي والاتحاد السكندري فقط ، وتعادل فى 7 مباريات أمام الجونة والاهلي والزمالك والبنك الإهلي وسموحة والاسماعيلي ووادي دجلة .

وسجل فريق بيراميدز 16 هدفا خلال 13 مباراة وهذا رقم ضعيف كأسم نادي ينافس الزمالك والاهلي علي البطولات المحلية والقارية .

واستقبل بيراميدز 13 هدفا فى الـ13 لقاء وكان حارس الفريق شريف اكرامي المنتقل من النادي الإهلي .

ويتصدر رمضان صبحي هداف فريق بيراميدز برصيد 5 أهداف ، ويأتي عبدالله السعيد هو أفضل صانع أهداف في الفريق بالرقم 5.

ويواجة بيراميدز نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل علي ستاد الاسكندرية .