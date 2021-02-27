خماسية.. بايرن ميونخ يحقق أول فوز فى الدوري الألماني بعد العودة من مونديال الأندية

حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على كولن (5 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 23 من البوندسليجا.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لبايرن ميونخ في الدوري الألماني بعد العودة من كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الحالي في الدوحة وتوج بها الفريق البافاري.

وقبل مواجهة كولن، لعب بايرن ميونخ مباراتين في الدوري الألماني بعد عودته من كأس العالم للأندية وتعادل في مباراة وخسر في الأخرى

تفاصيل مباراة بايرن وكولن

افتتح اللاعب الكاميروني تشوبو موتينج التسجيل لصالح بايرن عند الدقيقة 18، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بالدقيقة 33.

وقلص إلياس سخيري النتيجة وأحرز هدف كولن الأول بالدقيقة 49.

وعاد ليفاندوفسكي ليوقع على الهدف الثالث والثاني له بالمباراة، في الدقيقة 66.

وسجل اللاعب الألماني سيرجي جانبري الهدفين الرابع والخامس لبايرن ميونخ عند الدقيقتين 82 و86.

وبهذا الانتصار رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 52 في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، بينما توقف رصيد كولن عند النقطة 21 في المركز 14.