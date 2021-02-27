محسن عبدالمسيح يروى تفاصيل فشل انتقاله من الإسماعيلي إلى المقاولون .. فيديو

قال محسن عبدالمسيح عبر حواره لـ "دوت الخليج": بدأت مشوارى فى نادى اوليمبي القاهرة ثم انتقلت وعندى 11 عاما فى الشمس ثم الإسماعيلي ثم الترسانة واعتزلت عام 1990 والتحقت بمختلف المنتخبات الوطنية من الشباب والأوليمبي والمنتخب الأول.

تابع : الانجليزى طومسون المدير الفنى لفريق الإسماعيلي الذى تعلمت منه الكثير فنيا وإداريا وفى عام 1978 شاركت فى مباراة ودية مع الإسماعيلي بمجهود شخصى وتابعني خلال اللقاء وطلب ضمى إلى قلعة الدراويش.

أضاف: عقدى فى الإسماعيلي كان فئة أولى مثل على ابوجريشة والراحل محمد حازم وتقاضيت 35 جنيها وتعرضت للإصابة وخضعت للعلاج فى أحد المستشفيات بأوروبا.

لفت إلى أن النادى الإسماعيلي رفض طلبا من مايكل إيفرت مدرب المقاولون العرب لضم محسن عبدالمسيح إلى صفوف ذئاب الجبل ووصل الأمر إلى عرض صفقة تبادلية وضم لاعبين من المقاولون العرب نظير إنهاء الصفقة.

كشف محسن عبدالمسيح نجم النادى الإسماعيلي السابق عن تفاصيل بداية مشواره الكروى فى قلعة الدراويش فضلا عن المدرب الإنجليزي الذى إكتشفه فى المسابقة المحلية.