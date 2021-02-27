البلدوزر يتوهج.. مصطفى محمد يسجل هدفا أول لـ جالاتا سراي في شباك إيرزوروم بالدوري التركى

سجل الدولي المصري مصطفي محمد أول هدف في شباك منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي . جاء الهدف فى الدقيقة ٣٨ من كرة وصلته على حدود منطقة الجزاء سددها قوية في الشباك.

وحقق فريق جالاتا سراي 17 انتصارا في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 54 نقطة . ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل5 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات . ويحتل فريق إيرزوروم سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة

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