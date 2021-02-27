خاص من مدريد.. تطورات تجديد عقد سيرجيو راموس

كشف الصحفي الإسباني، المختص في أخبار ريال مدريد خورخي كالابريس، تطورات تجديد عقد سيرجيو راموس قائد الميرنجي،مع الفريق. ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويعمل النادي منذ فترة كبيرة على التجديد لقائد الفريق، قبل أن يصل الطرفان لاتفاق أخيرًا، بحسب ما أكده كالابريس في تصريحاته لصدى البلد.

وقال كالابريس في تصريحات خاصة لصدى البلد: "تسود حالة من التفاؤل داخل ريال مدريد بشأن تجديد عقد راموس، بعدما طلب زين الدين زيدان مدرب الفريق، فلورنتينو بيريز رئيس النادي، خلال مكالمة هاتفية للإطمئنان على الأخير بعد شفائه من فيروس كورونا، بالتدخل وحل الأزمة في أسرع وقت".

وأضاف: "وبالفعل شهدت الساعات الماضية، مقابلة مع اللاعب، وكانت مشاعره إيجابية للغاية بشأن العرض المقدم من ريال مدريد، والذي رفضه في وقت سابق".

وأضاف: "ومن المتوقع أن يجدد عقده حتى عام 2023، مع تخفيض 10% من قيمة الراتب، بسبب جائحة كورونا".

ويستعد راموس للعودة للملاعب من جديد، بعدما أجرى عملية جراحية في الركبة، أبعدته عن مباريات الميرنجي، حيث من المتوقع أن يظهر أمام أتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.