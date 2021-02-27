ثنائي الزمالك يخضعان لبرنامج تأهيلي استعدادا لـ دجلة

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب النادي. وخضع شيكابالا وحازم للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهما من أجل التعافي من الإصابة وتجهيزهما للفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في السابعة والنصف مساء الإثنين المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري.

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