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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، على استاد الأهلي بالسلام.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم «كهربا»، حمدي فتحي، مروان محسن، محمد شريف، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، علي لطفي، عمرو السولية، محمد مجدي «أفشة»، سعد سمير، أكرم توفيق، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي، محمد هاني، مصطفى شوبير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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