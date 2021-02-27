برشلونة يرتقي لوصافة الدوري الإسباني مؤقتا بعد الفوز بثنائية على إشبيلية

حقق برشلونة فوزا مهما على إشبيلية، بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وسجل عثمان ديمبلي جناح البرسا الهدف الأول عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وسيطر برشلونة على أغلب فترات الشوط الأول، بينما ظل إشبيلية منكمشا ومتحفظا في نصف ملعبه.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة بحثه عن الهدف وكان له ما أراد عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل من البرسا.

بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 48 في المركز الرابع.