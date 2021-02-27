وسجل عثمان ديمبلي جناح البرسا الهدف الأول عند الدقيقة 29 من عمر اللقاء.
وسيطر برشلونة على أغلب فترات الشوط الأول، بينما ظل إشبيلية منكمشا ومتحفظا في نصف ملعبه.
وفي الشوط الثاني واصل برشلونة بحثه عن الهدف وكان له ما أراد عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 85.
ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل من البرسا.
بينما توقف رصيد إشبيلية عند النقطة 48 في المركز الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يرتقي لوصافة الدوري الإسباني مؤقتا بعد الفوز بثنائية على إشبيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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