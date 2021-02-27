دورتموند يقسو على بيليفيلد.. وشالكة يسقط بخماسية أمام شتوتجارت

حقق بوروسيا دورتموند فوزا بثلاثية على بيليفيلد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الألماني.

ورفع بوروسيا رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 39 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني.

وافتتح محمود داوود التسجيل لصالح بروسيا في الدقيقة 48، ثم أضاف جادوون سانشو الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 58.

وقبل النهاية بـ 9 دقائق، استطاع خيسوس كارفهالو تسجيل الهدف الثالث لبوروسيا، في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى تلقى شالكة خسارة بخماسية أمام شتوتجارت، وتعقد موقفه للغاية في البقاء بالدوري هذا الموسم، وبات السويسري كريستيان جروس مديره الفني مهددا بالإقالة.

كما تمكن في الجولة ذاتها، فولفسبورج من تحقيق فوز بثنائية نظيفة على هيرتا برلين.