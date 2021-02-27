محمد صلاح الأعلى أجرا بين لاعبي ليفربول في الدوري الانجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - محمد صلاح لاعب مصري مواليد مدينة نجريج التابعة لمحافظة الغربية، ولد في 15 يونيو لعام 1992 ميلاديا، ويعتبر اللاعب المصري الأشهر في يومنا الحالي.

نبذة من تاريخ اللاعب المصري محمد صلاح

– نشأ صلاح كلاعب ضمن صفوف الناشئين بنادي المقاولين العرب ثم صعد إلى الفريق الأول بالنادي.

– انضم إلى نادي بازل السويسري واتجه للاحتراف الخارجي، وحقق العديد من البطولات وحصل على ألقاب كثيرة، حيث حصل على دوري السوبر السويسري عام 2012-2013، كما حصل على جائزة أفضل لاعب لهذا الدوري عام 2013.

– ثم انتقل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وحصل على الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2014، ثم كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لعام 2014.

– وانتقل منه على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالية، ثم إلى روما الإيطالي الذي سجل معه 34 هدف خلال 83 مباراة.

– وأخيرا في عام 2017 التحق بناديه ليفربول وكانت بداية الخير على اللاعب محمد صلاح، حيث تكلف انتقاله لفريق ليفربول حوالي 42 مليون يورو وكذلك حوافز تصل إلى حوالي 8 مليون يورو، وكان صلاح وقتها أغلى لاعب عربي وأفريقي عبر التاريخ.

– تم اختيار محمد صلاح للكل لاعب الشهر في الدوري 3 مرات.

– وحقق لقب هداف الفريق في الموسم الأول بعد إحرازه 44 هدف.

محمد صلاح الأعلى أجرا في فريق ليفربول

كثرت محاولات عمالقة أسبانيا في كرة القدم مثل برشلونة وريال مدريد في الحصول على اللاعب المصري المتميز، ولكن فريقه ليفربول يحاول بأقصى قدرة الحفاظ عليه وإبقاءه بدخل قلاعهم مما أدى إلى زيادة أجر صلاح وفقا لتقارير الصحيفة البريطانية “ذا صن”.

وصرحت “ذا صن” أن أجر مو صلاح بلغ في الوقت الحالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصل بذلك إلى 10. 4 مليون جنيه إسترليني سنويا.

استمرار محمد صلاح مع ليفربول

يستمر عقد صلاح مع فريقه لليفربول حتى صيف 2023، وهو اللاعب المصري ذات 28 عاما المتميز بحبه لكرة القدم وتميزه فيها ليصبح أشهر لاعب مصري في العالم.

ويتصدر صلاح هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020|2021 لإحرازه 17 هدف، وبذلك يقترب من تحقيق جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة منذ التحاقه بفريقه ليفربول.

ويعد لاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أقرب منافسي صلاح لتحقيقه 15 هدف. أي بفارق هدفين عن صلاح.