عظيم يا أناكوندا.. الجمهور يتغزل فى مصطفى محمد بعد تسجيله هدفين فى مرمى إيرزوروم.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مصطفي محمد، بعدما تألق نجم الزمالك المعار الي فريقه جالاتا سراي التركي وأحرز هدفين في مرمى إيرزوروم سبور.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا وكانت التعليقات كالتالي:

مش بعيد تلاقي محمد صلاح جديد في أوروبا #مصطفي_ محمد.

‏نجمنا المصري ‎#مصطفى_محمد هو ثاني لاعب يسجل هدفين في مباراة على أرضه مع جالاتا سراي هذا الموسم بعد الكولومبي راداميل فالكاو ????????????????.



‏رأس حربة تفقده الكرة المصريةمنذ عماد متعب وعمرو زكي????????????????????????⚽️⚽️مصطفى محمد متألق ومسجل هدفين مع جلطة سراي

في الشوط الأول.

‏والله خساره يكون عندنا موهبه ذي مصطفي محمد ومندعموش بكل قوه هو احنا مينفعش يكون عندنا ١٠٠ محمد صلاح وانه لسه صغير ومحتاج دعم الجميع رحم الله فقراء العقل????.



‏هدفين مصطفي محمد ????????

كدا 6 اهداف ف 6 ماتشات ????

‎#مصطفى_محمد https://t.co/IxYzX1wICe‎

تصدر هاشتاج #مصطفى_محمد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد إحرازه هدفين في فريق إيرزوروم سبور خلال المبارة المقامه حاليا علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

وكانت التعليقات كالتالي:

‏الواحد مبسوط باللي بيعمله مصطفى محمد ونفسي ربنا يكرمه ويمشي في طريق صلاح وواحدة واحدة يبقى عندنا منتخب كله لاعيبة كبار في اوروبا.



‏فخر العرب الجديد ربنا يوفقك يا مصطفي ⚽❤️❤️‎@mmostafa_11‎#مصطفى_محمد .



‏هدفين مصطفى محمد مع جالاطا سراي من شوية ... ????????????????هدفين في سبع دقايق والأناكوندا يستمر في إبهار الجميع ????????.



‏بالرغم إننا متضايق و متنرفز من مصطفى محمد علشان خروجة في وقت مش لطيف من النادي بس الراجل أبهرني الحقيقة مكنتش فاكر إنه هيسجل بسرعة كدة في كل ماتش هيلعبه و هيتأقلم سريع مع الفريق ، عاش بجد أتمنى يستمر على كدة و ينجح و يفضل مركز.



‏ياريت الجمهور اللي كان بيشتم ف مصطفي محمد ولقبوه بالخاين ميحتفلش معانا بالأهداف بتاعته دلوقتي ، عظيم يا أناكوندا .. ????????



ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل5 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات .



ويحتل فريق إيرزوروم سبورت المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 25 نقطة