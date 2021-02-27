مصطفى محمد يقود جالاتا سراي لهزيمة إيرزوروم 2-0

قاد النجم المصري مصطفي محمد فريقه جالاتا سراي لهزيمة منافسه إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .
في الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.
وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).
وحقق فريق جالاتا سراي 18 انتصارا في بطولة الدورى التركي وثلاث تعادلات وخسر 5 مباريات ليحتل صدارة الترتيب برفقة بشكتاش برصيد 57 نقطة .
ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات .
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