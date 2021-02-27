خاص.. تعرف على موقف سموحة من نجم الزمالك المعار بعد تألقه

قرر مسئولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مخاطبة نادي الزمالك للحصول على خدمات مصطفي فتحي المعار لصفوف الموج الأزرق بصفة نهائية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك عقب تألق مصطفي فتحي داخل صفوف نادي سموحة منذ إنضمامه لصفوف الفريق معارا من قبل نادي الزمالك. وعلم صدي البلد أن المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي سيعقد جلسة حاسمة مع مصطفي فتحي عقب إنتهاء مباراة الجونة لإقناعه بتجديد إعارته أو الإنتقال لصفوف الفريق بصفة نهائية قبل مخاطبة نادي الزمالك بصفة رسمية خصوصا في ظل تمسك أحمد سامي المدير الفني للفريق بضرورة تجديد إعارة اللاعب أو تواجده بصفه نهائية. وتمكن مصطفي فتحي منذ إنضمامه لصفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية من إحراز ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد خلال 6 مباريات فقط.

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