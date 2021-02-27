يفتقد 6 لاعبين.. ذخيرة سموحة خطة سامي لتخطي الجونة والوصول للمربع الذهبي

ويواجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، أزمة كبيرة عند اختيار التشكيل الأساسي لفريقه خلال استعدادا لمواجهة الجونة بسبب غياب 6 لاعبين عن المباراة لظروف الإصابات والإيقاف. ويفتقد سموحة كلا من محمود عزت ورجب نبيل ومحمد عبدالمنعم ثلاثى خط الدفاع، بالإضافة إلى الثنائى أحمد جمال ومحمود حليمو لاعبي الوسط بالإضافة إلى هداف الفريق حسام حسن. وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة الجونة، مشيرا إلي ضرورة تحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط لإقتحام المربع الذهبى . وبدأ مدرب سموحة فى دراسة الأوراق المتاحة أمامه لتعويض هذا الكم الكبير من الغيابات حيث استقر على مشاركة الثنائى محمد كناريا أو على غزال فى وسط الملعب لتعويض غياب حليمو بجوار أحمد حمص، وفى الدفاع سيكون هناك دور كبير محمود البدرى الوافد الجديد لقيادة خط دفاع سموحة، بينما يحاول حاليا الجهاز الفنى تجهيز عرفه السيد المهاجم القادم فى موسم الانتقالات الشتوية لتعويض غياب هداف الفريق حسام حسن.

ويمتلك أحمد سامي الخطط التكتيكة التي تساعده على تخطي تلك الأزمات وتحقيق المفآجات لحظة خوض المباراة في ظل إمتلاكها كتيبة جيدة من اللاعبين .

ويتواجد سموحة في المركز التاسع من بطولة الدوري المصري برصيد "18" نقطة .

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