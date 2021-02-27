وكان الجهاز الفني، اختتم التجمع الأول للمنتخب، يوم الخميس الماضي، والذي ضم قرابة 70 لاعبا، تم تقسيمهم على دفعتين، ومكثت كل دفعة 3 أيام خلال المعسكر.
وانطلق السبت الماضي التجمع التدريبي الأول لمنتخب الناشئين مواليد 2003 تحت قيادة المدير الفني محمود جابر والذي شهد انضمام 30 لاعبا ضمن الدفعة الأولى من اللاعبين الذين جاء اختيارهم للخضوع للاختبار والتقييم كما ضمت الدفعة الثانية وقوامها 30 لاعبًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق معسكر منتخب 2003 استعدادا للتصفيات الأفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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