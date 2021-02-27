خاص.. تريزيجيه يقترب من الرحيل عن أستون فيلا

وقال شاني ايرلند في تصريحات خاص لـ " دوت الخليج": تريزيجيه بات قريبا من الرحيل عن أستون فيلا خلال الصيف المقبل، بعد خروجه من حسابات المدير الفني مؤخرا، كما أن أستون فيلا ينوي تدعيم هجومه بلاعبين جدد".
وتابع:" مصير تريزيجيه مع أستون فيلا، لم يحسم بشكل نهائي، لكن الأقرب هو الرحيل".
وشارك تريزيجيه مع أستون فيلا، في 15 مباراة في الدوري الأنجليزي هذا الموسم، صنع هدف وحيد، بينما لم يسجل أي هدف.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمود حسن تريزيجيه 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" برصيد 36 نقطة.
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