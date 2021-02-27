السهم لا يتوقف.. ماذا قال مصطفى محمد بعد تسجيل هدفين فى إيرزوروم.. شاهد

قاد مصطفى محمد نجم الزمالك المعار حاليا لجلاتا سراي التركي فريقه لهزيمة إيرزوروم سبور علي "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي .

ونشر مصطفي محمد عبر حسابه علي "إنستجرام" صورا من المباراة وعلق قائلا: "أعمل بجد حتى لا يتوقف السهم????????❤️????".

واستطاع مصطفي محمد تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).

ومنذ انتقال مصطفى محمد للفريق التركي نجح في تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات في كل البطولات .