صراع الأهلي والزمالك.. دوت الخليج يرصد أسباب ابتعاد الأحمر عن صفقة رزاق سيسيه وموقف اللاعب من الاتحاد

أصبح رزاق سيسيه حديث الساحة الرياضية المصرية عقب تألقه داخل صفوف الاتحاد السكندري منذ إعارته من نادي الزمالك، خصوصا تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بالاتحاد .

وتحدث الكثير حول دخول النادي الأهلي في مفاضات جادة مع رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري بعد عقب إنتهاء عقده مع القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي .

ويرصد موقع صدي البلد حقيقة إنتقال رزاق سيسيه لاعب الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري إلي النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وإليكم الحقيقة :-

- يمتلك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 6 محترفين وهم " بدر بانون، والتربواليا، أليوديانج، وجونيور أجاي ، وعلى معلول، بالإضافة إلي أليو بادجي المعار إلي صفوف أنقرة التركي.

- يأمل النادي الأهلي في التعاقد مع جاستون سيرينو لاعب صن دوانز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني .

- تنص قائمة الاتحاد المصري لكرة القدم على تواجد 5 محترفين أجانب فقط داخل أندية الدوري المصري، لذلك يرغب النادي الأهلي في التخلص من ثنائي الفريق في حال رغبته في التعاقد مع إحدي الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة .

- أكد مسئولو النادي الأهلي مساندتهم لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة المثأرة والعودة إلي مكانه الطبيعي من جديد .

- يمتلك رزاق سيسيه شعبية جماهيرية داخل نادي الاتحاد السكندري في ظل تألقه داخل صفوف زعيم الثغر بالإضافة إلي توفير كافة متطلباته من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي .

- يأمل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات رزاق سيسيه بصفة نهائية في ظل ترحيب اللاعب بالتواجد داخل صفوف سيد البلد.

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في عودة رزاق سيسيه إلي صفوف الفريق عقب إنتهاء إعارته عقب تمسك الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو بعودة اللاعب من جديد.