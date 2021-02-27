أحب لقب الأناكوندا.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد هدفيه مع جالاتا سراي

قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريقه، جالاتا سراي، للفوز على منافسه إيرزوروم سبور، على "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.

وقال مصطفي محمد، في تصريحات ما بعد المباراة، واستعرضها موقع "Sporx" التركي: "حققنا فوزا مهما الليلة، قدمنا مباراة جيدة، وكان من المهم تحقيق الانتصار أكثر من تسجيلي الهدفين، وأهدي هذا الانتصار إلى جماهير جالاتا سراي".

وتابع، بشأن احتفاله الذي يشير فيه برمز القوس والسهم: "أحب احتفال السهم، والاحتفال الآخر لأجل عائلتي، أحب هذا الاحتفال كثيرًا".

وواصل المحترف المصري تصريحاته: "لقب شهرتي هو الأناكوندا، وانا أحبه".