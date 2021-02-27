قاد النجم المصري مصطفى محمد، فريقه، جالاتا سراي، للفوز على منافسه إيرزوروم سبور، على "ملعب تورك تيليكوم آرينا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري التركي.
وقال مصطفي محمد، في تصريحات ما بعد المباراة، واستعرضها موقع "Sporx" التركي: "حققنا فوزا مهما الليلة، قدمنا مباراة جيدة، وكان من المهم تحقيق الانتصار أكثر من تسجيلي الهدفين، وأهدي هذا الانتصار إلى جماهير جالاتا سراي".
وتابع، بشأن احتفاله الذي يشير فيه برمز القوس والسهم: "أحب احتفال السهم، والاحتفال الآخر لأجل عائلتي، أحب هذا الاحتفال كثيرًا".
وواصل المحترف المصري تصريحاته: "لقب شهرتي هو الأناكوندا، وانا أحبه".
وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على تويتر مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالاتا سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.
وفي الدقيقة 38 استطاع مصطفى محمد أن يسجل هدف جالاتا سراي الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا سوء تمركز مدافعي الفريق الخصم.
وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول عاد من جديد مصطفى محمد ليعزز النتيجة بعد انفراده بالمرمى ليسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية لتصبح النتيجة (2-0).
وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق؛ أجرى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي، تبديلًا هجوميًا، بخروج مصطفى محمد، ليشارك بدلًا منه راداميل فالكاو.
وارتفع رصيد جالاتا سراي في صدارة ترتيب الدوري التركي بـ57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني والذي يمتلك مباراة في هذه الجولة ضد دنيزلي سبور، في المقابل توقف رصيد إيرزوروم سبور بالمركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحب لقب الأناكوندا.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد هدفيه مع جالاتا سراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.