ونشر ريان صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وهو في المستشفى معلقًا عليها :" دعواتكم".
يقدم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا، أداء مبهرا مع فريقه الحالي الذي يقدم مستوى مميزا في ظهوره الأول بالدوري الممتاز.
وكان ريان تألق مع الجونة قبل العودة للنادي الأهلي بناء على طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الذي قرر اعارته مرة أخرى دون اللجوء لخدماته في مشاركات عديدة.
نجح أحمد ياسر ريان في الوصول للهدف السادس له هذا الموسم بقميص سيراميكا، من أصل 13 مباراة لعبها في الموسم الجاري مع الأهلي وسيراميكا كليوباترا.
وشارك أحمد ياسر هذا الموسم في 13 مباراة في مختلف المسابقات، مقسمة بين 10 مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة واحدة في كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا.. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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