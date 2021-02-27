بعد تألقه مع سيراميكا كليوباترا.. أحمد ياسر ريان يتعرض لإصابة قوية

تعرض اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لنادي سيراميكا كليوباترا الى اصابة قوية في اليد اليسرى ويبدو انها "جبيرة" كما ظهر في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي .

ونشر ريان صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وهو في المستشفى معلقًا عليها :" دعواتكم".