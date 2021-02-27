برشلونة تريند على تويتر بعد التألق أمام إشبيلية

تصدر هاشتاج برشلونة تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما حقق الفوز على إشبيلية بنتيجة ( 2 – 0)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز للنقطة 53 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بشكل مؤقت، حيث لم يلعب الريال مباراته في هذه الجولة، وسيخوضها الاثنين المقبل مع ريال سواسيداد.

وتألق ميسي بشكل لافت في المواجهة، وسجل هدفا بعد مراوغة مميزة لمدافعي إشبيلية في الدقيقة 85.

وعزز ميسي صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني، وبات في رصيده 19 هدفا، كما وصل لهدفه رقم 30 في مرمى إشبيلية في الليجا.