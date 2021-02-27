خماسية لبايرن على كولن تبعده في الصدارة

خماسية لبايرن على كولن تبعده في الصدارةاستعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات بالدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه كولن 5 - 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من البوندسليغا.

وعزز فولفسبورغ موقعه في المركز الثالث بتغلبه على ضيفه هيرتا برلين 2 - صفر، كما فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3 - صفر واكتسح شتوتغارت ضيفه شالكه 5 - 1.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة متفوقا بفارق خمس نقاط على لايبزيغ الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق اليوم. يحل فولفسبورغ في المركز الثالث برصيد 45 نقطة يليه انتراخت فرانكفورت في المركز الرابع برصيد 42 نقطة ثم دورتموند في المركز الخامس برصيد 39 نقطة. وتراجعت مسيرة بايرن في البوندسليغا عقب تتويجه بلقب مونديال الأندية حيث تعادل مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد 3 - 3 ثم خسر على ملعب فرانكفورت 1 - 2.

لكن النادي البافاري بدأ في التعافي سريعا وفاز على ملعب لاتسيو الإيطالي 4 - 1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي قبل أن يهزم كولن اليوم. وتقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى دور البطولة في بايرن ميونخ بتسجيله هدفين وأضاف سيرجي غنابري هدفين أيضا. وافتتح الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 18 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 و65 قبل أن يسجل سيرجي غنابري الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 82 و86. وتكفل التونسي إلياس السخيري بالهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 49.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، خرج دورتموند من الشوط الاول لمباراته أمام ضيفه بيلفيلد بتعادل سلبي. وفي الشوط الثاني افتتح محمود داوود التسجيل في الدقيقة 48 ثم أضاف الإنجليزي جادون سانشو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58 وتكفل البرازيلي رينير جيسوس كارفاليو بالهدف الثالث في الدقيقة 81. وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، فاز فولفسبورغ على ضيفه هيرتا برلين بهدفين دون رد. وتقدم فولفسبورغ بهدف عكسي سجله لوكاس كلونتير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38 ثم أضاف ماكسينس لكرواكس الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعلى ملعب مرسيدس بنز ، اكتسح شتوتغارت ضيفه شالكه بخمسة أهداف لهدف. وتقدم شتوتغارت بهدفين عن طريق واتارو إيندو في الدقيقتين العاشرة و26 وأضاف ساسا كالادزيتش الهدف الثالث في الدقيقة 34. ورد سياد كولاسيناك بهدف لشالكه في الدقيقة 40 لكن فيليب كليمينت سجل الهدف الرابع لشتوتغارت قبل دقيقتين من النهاية وتبعه دانيل ديدافي بتسجيل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع. الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى 32 نقطة في المركز التاسع وظل شالكه في المركز الأخير بتسع نقاط.

وكالات