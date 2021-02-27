مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد تسجيله هدفين بمرمى إيرزوروم سبور

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات على تويتر، فإن مصطفى محمد أصبح ثانى لاعب فى جالطة سراى هذا الموسم يسجل هدفين على ملعبه فى الدوري التركي بعد النجم الكولومبى راداميل فالكاو فى شباك فريق غازى عنتاب.



كما يعتبر مصطفى محمد ثانى لاعب فى جالطة سراى يصل إلى 5 أهداف فى الدوري التركي بعدد مباريات أقل منذ الهداف الفرنسي بافيتيمبى جوميز بنفس عدد الأهداف فى 4 مباريات خلال موسم 2007 - 2008.



وتحدث فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي عن إمكانية تفعيل بند شراء مصطفي محمد، حيث رد قائلًا: "هذا بالطبع شيء سيتقرر بمرور الوقت خلال اجتماعاتنا مع الإدارة".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة "Sporx" التركية: "من الواضح أن الجميع يشعر بالدفء تجاه مصطفى محمد، لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة".