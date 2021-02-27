ملامح قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر

يتأهب الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، للإعلان عن قائمة الفراعنة الكبار ، خلال الفترة المقبلة ، استعدادا للدخول فى معسكر تدريبي يوم 20 مارس المقبل ، لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، إقامة مباراة مصر وكينيا يوم 25 مارس ، فيما يلتقى نظيره منتخب جزر القمر يوم 29 من الشهر ذاته.